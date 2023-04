Modica, al Teatro Garibaldi "Danza in festa" con le coreografie del Maestro La Mantia

Sarà domenica 30 aprile alle ore 19 l'evento “Danza in festa”, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Centro Internazionale Danza Modica diretto da Evgeni Stoyanov ed Ornella Cicero. Uno spettacolo per celebrare la bellezza e l'arte della danza in tutte le sue forme e che vedrà sul palco del Teatro Garibaldi di Modica, come ospiti d'eccezione, i solisti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, che si esibiranno in performance uniche e coinvolgenti. Le atmosfere di “Gerhswin in Love”, con brani ricchi di dinamismo ritmico e accattivante swing, faranno da base alle coreografie inedite del Maestro Gaetano La Mantia pensate proprio per il Teatro Garibaldi e dedicate alla città di Modica.

(Foto: Antonio Di Giovanni)