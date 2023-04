Il sindaco di Palermo alla scuola Falcone allo Zen: deve ripartire

"La scuola e le istituzioni vanno al di là delle singole persone, il messaggio educativo continua. Sono sgomento per ciò che viene proposto dalla stampa sull'operato della preside Daniela Lo Verde e mi auguro che alla fine possa essere dimostrato che abbiamo fatto tutti solo un brutto sogno perché, prima da assessore e poi da sindaco, ho sempre ritenuto l'Istituto Falcone un avamposto di legalità che non può ammettere tradimento. Bene ha fatto l'Ufficio Scolastico Regionale, nella persona del suo direttore, Giuseppe Pierro, che ringrazio personalmente, a provvedere tempestivamente a una sostituzione per garantire continuità e rilanciare il messaggio educativo di questa scuola, punto di riferimento per tante famiglie del quartiere oggi qui riunite". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che questa mattina ha visitato l'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone", insieme all'assessore alle politiche sociali Rosi Pennino, alla presenza del nuovo dirigente Domenico di Fatta, del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Giuseppe Pierro."Tra queste mura abbiamo sottoscritto il Patto educativo con lo Stato che ha portato al potenziamento del tempo pieno e abbiamo portato avanti tante altre iniziative grazie alla collaborazione attiva dei massimi vertici delle istituzioni regionali e nazionali. Sono certo che grazie all'esperienza del nuovo preside, Domenico Di Fatta, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, continuerà a essere portato avanti il progetto formativo di questa scuola, sostenuto dal lavoro e dalla dedizione dei docenti e di tutti gli operatori scolastici di questo istituto", ha concluso.