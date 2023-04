Il tour di Cassandra Raffaele fa tappa in Sicilia: il 29 aprile sarà a Vittoria

Il “Singolelettrica tour 2023” dell'artista vittoriese Cassandra Raffaele farà tappa in Sicilia il 29 aprile al La Belle Epoque Music Club di Vittoria (Via Cavour 127 - ticket 10 euro – ore 22.00) in collaborazione con il Centro Sonora e il 30 aprile al MA di Catania (Via Vela, 6 – ticket 10 euro più consumazione - orario 21.30). La cantautrice siciliana porterà live il suo nuovo progetto in solo: voce, chitarra gretsch, ukulele, pedali e pad, per riproporre i brani dei suoi tre album, con arrangiamenti originali e suggestivi, pensati in elettrico insieme ad una selezione personale di brani black e roots con i quali si è formata ed è cresciuta. Le prossime tappe saranno Catania, Rimini, Roma e Cesena.