Rubano una moto e assalto stazione di carburanti: 2 arresti a Palermo

I carabinieri della Stazione di Palermo Villagrazia hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo siciliano, nei confronti di due palermitani, un 21enne e di un 26enne. Sono accusati di furto aggravato e rapina in concorso. Ad essere preso di mira lo scorso agosto fu un distributore di carburante. Secondo l'accusa lo scorso agosto i due, giunti a bordo di una moto rubata alla pompa di benzina, minacciarono i due dipendenti con il collo di una bottiglia di vetro rotta, impossessandosi dell'incasso, circa 235 euro. I primi accertamenti effettuati dai carabinieri durante il sopralluogo e la visione delle immagini telecamere del sistema di videosorveglianza hanno permesso di identificare il 21enne e il 26enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Per entrambi adesso si sono spalancate le porte del carcere.