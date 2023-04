Rosolini, strada trasformata in discarica: multa al titolare dell'immobile

Una delle strade principali di Rosolini, via Galileo Galilei, è stata trasformata in una discarica a cielo aperto da parte di alcuni occupanti di un immobile, che sarebbe stato affittato a stranieri, senza un regolare contratto. Così il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, è andato su tutte le furie, inviando sul posto una pattuglia della polizia municipale per verificare i motivi di così tanta spazzatura sulla strada, oltre una squadra dell'Igm per riportare la situazione nella normalità. Il risultato è stato immediato: verbale di contestazione al proprietario dell'immobile e segnalazione all'autorità competente per avere locato l'abitazione senza un regolare contratto. "Tutto questo è uno scempio - dice il rimo cittadino - Facciamo il massimo per mantenere la città pulita e poi ci ritroviamo di fonte ad immagini come queste che mortificano gli sforzi ed il vivere civile di Rosolini. Sanno tutti - aggiunge Spadola - che sono un sindaco tollerante ed apertissimo all'inclusione - ma fatti del genere non fanno parte di una società civile. Sarà tolleranza zero con coloro che abbandonano i rifiuti in strada".