Pure aerei militari per trasferire i migranti a Lampedusa

Novanta, dei 2.705 ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati su lpattugliatore della Guardia di finanza che è in viaggio verso Pozzallo (Rg) dove giungerà fra 6 ore e mezza. In mattinata, secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, verranno trasferiti altri 250 migranti con la nave di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Con tre diversi aerei militari, durante la giornata, verranno spostati 3 gruppi di persone, rispettivamente da 90, agli aeroporti di Trapani Birgi, Sigonella e Cagliari. Ieri sera, con il traghetto di linea arrivato all'alba a PortoEmpedocle, erano stati trasferiti 389 migranti.