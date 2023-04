Avola, comincia 'Conversazione d'autore' nella Sala Frateantonio

Prende il via oggi la prima edizione di “Conversazioni d’autore”, una manifestazione ricca di appuntamenti per far conoscere e valorizzare il nostro splendido territorio. Si inizia oggi, 27 aprile, alle 18 con il convegno alla Sala Frateantonio “La dimensione della cura nella medicina di genere" a cura di Delfini di Lucia ETS. Fidapa, Associazione Toponomastica. Da segnalare il patto di amicizia che si stipulerà sabato 29 tra i Comuni di Avola e Sejtun nell’ambito del progetto “Europe for citizens”, mercoledì 3 maggio il concerto d’organo in memoria dell’avvocato e giornalista Gabriella Tiralongo a cura di Doride con una sezione della biblioteca comunale dedicata alla stessa lunedì 8 maggio e per chiudere il 12 maggio con il convegno e la presentazione del libro su Giuseppe Schirinà, nel centenario della nascita. Innovativo, inoltre, il progetto con Dusty nel Centro comunale di raccolta vedrà la nascita di un’isola di lettura dall’importante risvolto ecologico e sociale. In mezzo musica, spettacoli, teatro, libri, cibo, ambiente e arte saranno i protagonisti delle prossime giornate, in condivisione con associazioni, scuole e enti. “Un format – dice il sindaco Rossana Cannata - che riunisce esperienze di un certo rilievo e che spazierà in diversi ambiti con l’obiettivo di creare “conversazioni” che arricchiscono la comunità e il territorio. Tutti ingredienti culturali che appartengono al quotidiano di ognuno, che oltre ad usufruirne per la propria crescita e arricchimento personale, è chiamato anche ad assicurarne la trasmissione alle generazioni future”.