Capaci, perde il controllo della moto: padre e figlia feriti sulla A29

Ancora un incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un uomo di 42 anni, insieme alla figlia di 16 anni, era alla guida di una moto quando, per cause in fase di accertamento, ne ha perso il controllo terminando la corsa sull'asfalto, all'altezza di Capaci. Immediatamente soccorsi, i due sono stati trasportati in ospedale. Non è ancora chiaro se nel sinistro sia rimasto coinvolto un secondo mezzo. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso, e la gestione del traffico, rimasto rallentato in entrambe le direzioni.