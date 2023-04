Giornata della ristorazione, a Siracusa una tavola rotonda su formazione e lavoro

La FIPE -Federazione italiana pubblici esercizi – di Siracusa, in occasione della prima edizione della Giornata della Ristorazione al via venerdì 28 aprile 2023, organizza una tavola rotonda dal titolo “Formazione & Lavoro: valori e strumenti a confronto”.

La Giornata della Ristorazione, progettata dalla FIPE associazione che in Confcommercio rappresenta il mondo della ristorazione e dell'ospitalità, ha il supporto della Presidenza della Repubblica Italiana e nasce con l’obiettivo di celebrare i valori dell'accoglienza e accendere i riflettori su un settore che ha subito pesantemente le conseguenze della pandemia.

Dalle chiusure alle restrizioni, i rincari sui costi di gestione, la difficoltà a reperire personale hanno messo a dura prova la solidità di un comparto che rappresenta l'intersezione tra filiere essenziali e sostanziali del Made in Italy: proprio dai valori che la Ristorazione porta con sé è stata ideata la Giornata ufficiale nazionale.

Dal rapporto annuale dell'Ufficio Studi Confcommercio-FIPE emerge il bisogno di investire per ammodernare locali, impianti e attrezzature ma anche per accrescere la qualità del capitale umano che si traduce in maggiore qualità dell'offerta, in maggiore soddisfazione delle persone e, alla fine del processo, in maggiori volumi di attività: un'impresa su due ha effettuato almeno una ricerca di personale nel 2022 e due su tre hanno incontrato difficoltà di reperimento (otto su dieci nel caso dei bar).

“Serve quindi rimettere al centro il lavoro di qualità partendo dalla formazione e dallo stimolo costante ad essere orgogliosi di operare in un settore che racconta lo stile di vita della nostra comunità e che è solido riferimento dell'economia del nostro Paese” questo il commento di Maurizio Filoramo, Presidente Provinciale FIPE (nella foto).

Per tutte queste ragioni, la sede FIPE Confcommercio di Siracusa domani 28 aprile a partire dalle 9.30, ospiterà un momento di confronto tra imprese, istituzioni scolastiche e pubbliche amministrazioni finalizzato all’istituzione di un tavolo permanente: un percorso condiviso con l’intento di far incontrare domanda e offerta, creare opportunità di lavoro per i giovani e rispondere alle esigenze delle imprese nel reperimento delle risorse umane.

Il Presidente FIPE Siracusa Filoramo si farà portavoce del progetto, a cadenza annuale, Giornata della Ristorazione, presentando la Carta dei Valori FIPE, e del sentment degli imprenditori della ristorazione che, confortati dai numeri in ripresa costante e con trend di crescita dei precedenti anni, si mantiene alto e fiducioso in vista anche dell'avvio della nuova stagione turistica.

Alla Giornata della Ristorazione sono inoltre abbinati un'importante attività di charity rivolta a Caritas Italiana a livello nazionale ed un contest creativo culinario per i ristoratori della nostra provincia: durante l'evento i partecipanti che avranno creato un originale piatto a base di pane saranno premiati con servizi di attivazione gratuita di tirocinio di inserimento lavorativo a cura di Confcommercio Siracusa, accreditata Agenzia per il Lavoro.