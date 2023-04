Pozzallo: Minardo in visita alla Capitaneria e alla Finanza

“Sono qui per manifestare la mia profonda gratitudine alle donne e agli uomini della Capitaneria di Porto e della Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Pozzallo per l’instancabile servizio svolto a tutela del nostro mare che è fonte di vita per i siciliani e per tutti coloro che lo solcano per lavoro o con la speranza di un futuro migliore” così il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo che questa mattina ha visitato a Pozzallo la Capitaneria di Porto e la sede della Squadriglia navale delle Fiamme Gialle. Minardo è stato accompagnato nella sua visita alla Capitaneria di Porto dall'Ammiraglio Ispettore Giancarlo Russo, Direttore marittimo della Sicilia orientale, è ha avuto un briefing con la struttura della Capitaneria composta dall’assistente Ammiraglio Ridolfo, dal Comandante Compamare Pozzallo Milione e dal Comandante Colombo. Il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio ha incontrato anche il generale di divisione Cosimo Di Gesù, Comandante regionale della Guardia di Finanza, accompagnato dal colonnello Boccia del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza, dal colonnello Mela Comandante della Guardia di Finanza della provincia di Ragusa e dal maggiore Caltagirone