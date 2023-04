Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il romanzo "La baronessa di Carini"

Sarà presentato mercoledì 3 maggio, alle 17,30, alla Libreria Tante Storie di via Ariosto, il romanzo di Costanza DiQuattro "La baronessa di Carini, gita in Sicilia". Tra le tappe della gita scolastica in Sicilia di un gruppo di studenti è prevista la visita del castello dove nel 1563 fu uccisa Laura Lanza, baronessa di Carini. Il romanzo è una sorta di tuffo nel passato, nella Sicilia del Rinascimento, tra colpi di scena e improvvisi disvelamenti, sulle tracce di una figura della tradizione popolare e del mistero che la avvolge da secoli. A indagare sulla scomparsa della baronessa, uccisa dal padre insieme al suo amante, della quale si racconta rimase impressa sulla roccia del Castello di Carini la mano insanguinata, sono un gruppo di studenti, in viaggio di studio proprio a Carini. L'appuntamento letterario sarà condotto, come consuetudine, dal titolare della Libreria Tante Storie, Giuseppe Castronovo, che dialogherà con l'autrice. Nata a Ragusa nel 1986, Costanza DiQuattro, direttrice artistica del teatro Donnafugata, si occupa di drammaturgie. "La baronessa di Carini" è il suo quinto romanzo dopo 'La mia casa di Montalbano', 'Donnafugata', 'Giuditta e il monsù' e 'Arrocco siciliano'.