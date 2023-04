Camorra, la Cassazione conferma 10 anni per l'ex Sottosegretario Cosentino

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l'ex sottosegretario Nicola Cosentino a dieci anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ritenuto referente del clan dei Casalesi.

I giudici hanno infatti rigettato il ricorso presentato dai legali di Consentino, gli avvocati Stefano Montone, Agostino De Caro ed Elena Lepre.

Cosentino - fanno sapere i legali - si costituirà in carcere nelle prossime ore.