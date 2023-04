Prestigiosi riconoscimenti nazionali per due giovani atleti di Canicattini Bagni

Ancora in primo piano nel panorama nazionale lo Sport e i giovani atleti canicattinesi con meritati e prestigiosi riconoscimenti. Approda in maglia azzurra con la Nazionale Italiana Under 17 di Calcio a 5 il giovane portiere Sebi Cassarino del Canicattini Calcio, per partecipare ad un importante stage che dal 4 al 7 maggio prossimi si terrà a Genzano.

L’estremo difensore del Canicattini Calcio del Presidente Andrea Randazzo e di Mister Tonino De Gregorio, dopo aver difeso recentemente i pali della Rappresentativa Siciliana al Torneo delle Regioni, prende così parte al programma della FIGC che offre ai giovani talenti del Futsal la possibilità di mettere in mostra le proprie abilità unendo un programma di formazione elaborato da esperti del settore su aspetti tecnico-tattici e preparazione fisica con supporto di professionisti nel campo alimentare e psicologico.

Conquista invece la medaglia di bronzo nel doppio femminile Under 11 ai Campionati Italiani Giovanili di Tennis Tavolo che dal 22 al 27 aprile si tengono a Terni, la giovanissima pongista canicattinese Viola Formica in forza al Vigaro Siracusa ma cresciuta con l’ASD Tennis Tavolo Canicattini e allenata da un altro canicattinese, il tecnico Fabio Amenta, lo scorso marzo chiamato a guidata la Nazionale Italiana Paralimpica di Tennis Tavolo.

Viola Formica, che lo scorso marzo si è laureata vice campionessa regionale ai Campionati regionali di Tennis Tavolo under 11 femminile, ha fatto coppia con Clara Cumbo (Himera) e non è nuova a risultati nazionali, come il terzo posto al Torneo nazionale “Ping Pong Kids” dello scorso anno sempre a Terni, dove si confrontavano atleti di tutte le regioni.

A congratularsi a nome di tutta la comunità canicattinese con i due giovani atleti, con le loro società e con i loro colleghi, per gli ottimi risultati ricchi di soddisfazioni e gli importanti riconoscimenti conseguiti, che portano lo Sport e Canicattini Bagni a rilevanti livelli nazionali, dando prestigio alla città, sono il Sindaco Paolo Amenta, l’Assessore allo Sport, Salvatore Di Mauro, l’Amministrazione comunale, insieme alla Presidente Loretta Barbagallo e l’intero Consiglio comunale.