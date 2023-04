Avola, convegno su prodotti certificati e azioni nei confronti dei mercati

Domani, Venerdì 28 aprile, alle 17.30, nella Sala Conferenze “Maestro Frateantonio” del Palazzo comunale di Avola si svolgerà il convegno dal titolo “Lʼimportanza dellʼaggregazione certificata” e delle azioni di sistema nel confronto con i mercati”, organizzato dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, con il supporto del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa Igp,

Sono cinque le produzioni DOP e IGP, oltre ad una produzione biologica di tutto rispetto che caratterizzano la produzione agrumicola di eccellenza siciliana. Un paniere composto dall’”arancia Rossa di Sicilia Igp”, la Dop ’”arancia di Ribera, dalle Igp “limone Interdonato”, “limone dell’Etna” e “limone di Siracusa”.

L’evento, organizzato nell’ambito del progetto DOP e IGP finanziato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il patrocinio del Comune di Avola e della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia, è rivolto ai produttori e tecnici con il coinvolgimento delle altre fasi della filiera agrumicola, della ricerca scientifica e stakeholders istituzionali con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di associarsi a strutture di valorizzazione aggregate (Consorzi di Tutela e Distretti) per l’affermazione dei prodotti certificati sui mercati, ma anche del territorio di appartenenza che esprime know how e strumenti in grado di creare le giuste connessioni per aumentare la competitività.