Siracusa, disinfestazione all’esterno della cinta urbana

Inizieranno l’1 maggio, per concludersi giorno 31, le operazioni di disinfestazione fuori dalla cinta urbana, cioè nella contrade marinare e in quelle delle cosiddette “case sparse” del territorio di Siracusa. Questo è quanto concordato dal Comune e dalla Tekra, la società che gestisce il servizio di Igiene urbana . Le zone interessate sono in tutto 37. Gli interventi si svolgeranno nelle ore notturne e seguiranno un calendario suddiviso in tre decadi. Dall’1 al 9 maggio, il personale della Tekra opererà alle Saline, in zona via Columba, a Muraglie di Miele, a Case Vecchie, in zona Faraone, a Faro Carrozziere, all’Isola, a Masseria Lena, a Milocca, a Torre Milocca, in zona Cozzo Villa e in zona Minareto. Dal 10 maggio saranno interessare le contrade di Terrauzza, Plemmirio, Fanusa, Arenella, Asparano, Ognina, Cuba, Fontane Bianche, nelle zone dei fiumi Cassibile, Ciane, Anapo e del torrente Pisimotta, e a Cozzo Pantano. L'ultima serie di interventi scatterà il 21 maggio da Torre Andolina per poi proseguire nella zona del Vallone Mortellaro, a Case Bianche, a Cavadonna, nella zona del vecchio circuito automobilistico, a Pantanelli, a Tremilia, a Carancino, in zona Tivoli, a Spinagallo, a Scala Greca e alla Pizzuta.