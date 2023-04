L'ex assessore regionale Alberto Samonà nel consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo

Alberto Samonà, giornalista e scrittore siciliano, ex assessore regionale ai Beni culturali, è stato nominato consigliere di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo.

La nomina è avvenuta con decreto del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: nel nuovo consiglio di amministrazione che affiancherà la direttrice Alfonsina Russo sono stati anche chiamati il direttore del TG5 Clemente Mimun, Fulvia Strano, storica dell’arte; Claudio Togna, notaio, tutti nominati nel medesimo decreto. Il Cda resta in carica cinque anni a decorrere dalla nomina odierna e determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici delle attività del Parco.

Il parco archeologico del Colosseo, con oltre 7 milioni di visitatori registrati lo scorso anno, è il luogo della cultura più visitato d’Italia e fra i primi siti culturali al mondo e comprende, oltre all’Anfiteatro Flavio (il Colosseo appunto), alcuni luoghi memorabili di Roma di competenza statale, come il Foro Romano, il Palatino, l’Arco di Costantino con la Meta Sudans e la Domus Aurea. Un parco archeologico, che negli ultimi anni ha registrato un trend di crescita esponenziale di presenze e un crescente interesse da parte dei più giovani.

L’incarico di membro del Consiglio di amministrazione del Parco archeologico del Colosseo è a titolo gratuito.