Ragusa, sul palcoscenico della Badìa la compagnia "Amici del Teatro" di Solarino

A Ragusa, al Teatro Badia, in scena le storie di due famiglie che, in mezzo a tanti colpi di scena, in chiave ironica e con la giusta dose di comicità, saranno raccontate, con un finale assolutamente a sorpresa, domenica al teatro di corso Italia con la rappresentazione di “Occhio non vede…e non duole”. Torna la rassegna Ragusa Ride che, stavolta, propone, alle 19, la commedia brillante in due atti di Fortunato Tripodi che sarà portata in scena dagli Amici del teatro di Solarino con la regia di Marco Romano. “Tanti colpi di scena – dice il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – con un finale a sorpresa da non perdere”. Ingresso a 10 euro con posti assegnati, prenotazioni al 333.4183893.