Pallamano, serie B: l'Alcamo è la nuova capolista

Sorpasso in vetta alla classifica nella sesta giornata della Fase ad Orologio nel campionato di Serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. Il Th Alcamo infatti espugnando il campo dell’Aetna Mascalucia sorpassa quest’ultimo in classifica. Adesso per avere una classifica definitiva si deve attendere il recupero della gara dell’Aetna Mascalucia contro l’Agriblu Scicli.

Ma per adesso a comandare la graduatoria sono gli alcamesi. Per il resto vittore interne di Scicli Social Club e Agriblu Scicli rispettivamente contro Pallamano Marsala e Villaurea Palermo mentre finisce in parità il match tra Beach Team Messina e Girgenti.

Questi i risultati:

Aetna Mascalucia – TH Alcamo 22 – 34

Agriblu Scicli – Villaurea Palermo 28 – 22

Beach Team Messina – Girgenti 30 – 30

Scicli Social Club – Pall. Marsala 42 – 29

La Classifica

TH ALCAMO 34

AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA 33

SCICLI SOCIAL CLUB 27

AGRIBLU SCICLI 25

PALLAMANO MARSALA 18

PGS VILLAUREA 15

BEACH TEAM MESSINA 3

GIRGENTI 3