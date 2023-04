Incendi, a Termini Imerese e Petralia Sottana in fumo verde e boscaglia

Notte di fuoco nel Palermitano, dove due incendi sono divampati nell'area delle Madonie. Nello specifico il primo ha interessato la zona di Termini Imerese, poco prima della mezzanotte, mandando in fumo un ampio tratto verde alle porte del paese. Sterpaglie e vegetazione in fiamme anche lungo la statale 120, nei pressi di Petralia Sottana, intorno all'1.30. In entrambi i casi non si registrano feriti, e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato gravi conseguenze.