Siracusa, denunce della Polizia per evasione dai domiciliari e per droga

Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti di Siracusa hanno riscontrato l’assenza presso la sua abitazione di un uomo di 55 anni al controllo di polizia, effettuato alle ore 14,50 di giovedì pomeriggio. L'uomo, 15,40, è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Ortigia in via Santi Amato e, per tali motivi, denunciato per evasione. Nella stessa giornata gli agenti della Squadra Mobile lo hanno arrestato e accompagnato nella Casa Circondariale di Cavadonna per scontare la pena residua di un mese e 8 giorni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 111 euro, su disposizione dell’ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Siracusa che ha disposto la revoca della detenzione domiciliare.

Un'altra denuncia per evasione dai domiciliari a carico di un uomo di 68 anni .

Agenti delle Volanti, nell’ambito dei quotidiani controlli antidroga, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa un uomo di 46 anni, sorpreso in via Santi Amato con 3 dosi di crack per uso personale.