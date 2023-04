Siracusa, furto e ricettazione: denunciato un 44enne

Poco dopo la mezzanotte, agenti delle Volanti sono intervenuti in via Elorina presso il bar di un distributore di benzina ove, poco prima, un uomo, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso, si introduceva asportando alcuni pacchetti di sigarette e due birre per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. Attivate le ricerche i poliziotti riuscivano a bloccare il ladro che veniva identificato per un uomo di 44 anni che veniva trovato ancora in possesso della refurtiva. Inoltre dai controlli è emerso che lo stesso viaggiava a bordo di un’autovettura rubata e, per tali motivi, oltre che per il reato di furto, è stato denunciato anche per il reato di ricettazione.