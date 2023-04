La Regione finanzia la 'Sagra del grano' a Rosolini

L'amministrazione comunale di Rosolini con tanti sacrifici e difficoltà di carattere economico, sta cercando di recuperare le antiche tradizioni. Il sindaco di Rosolini in questo lavoro sta sensibilizzando, trovando piena disponibilità, nel parlamentare di riferimento del sud est, Riccardo Gennuso. Le risposte di questa collaborazione comincia a dare i suoi frutti. Nelle ultime 24 ore l'assessorato regionale all'Agricoltura ha finanziato con 10 mila euro la 'Sagra del grano 2023" che si farà a Rosolini tra il 9 e l'11 giugno. "Ringrazio l'onorevole Riccardo Gennuso che grazie al suo interessamento fa tornare a Rosolini la Sagra del grano - dice il sindaco Spadola - il mio amico deputato lavora in silenzio e lo fa nel migliore dei modi, ma capisco che deve pensare pure ad un'area più vasta che è almeno tre volte più grande di Rosolini. Come amministrazione - aggiunge il primo cittadino - gli abbiamo affidato una decina di progetti anche più importanti rispetto a sagre ed eventi, ma gli dobbiamo dare il tempo materiale per entrare nei meccanismi della Regione. Del resto sono ancora passati 5 mesi dal suo insediamento. Con i progetti finanziati dalla Regione, Rosolini può prendere una boccata d'ossigeno a livello socio - economico se consideriamo che questa amministrazione ogni giorno delle fare i conti con risorse esigue a causa del dissesto finanziario dell'Ente che abbiamo raccolto in eredità"