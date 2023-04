Siracusa, serata danzante "abusiva": scatta la denuncia

A seguito di mirati servizi, disposti dal Questore, Benedetto Sanna, gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Siracusa, diretti dal Dirigente Filippo Calì, insieme ai colleghi del Commissariato di di Priolo Gargallo, hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico ubicato nella zona della Borgata di Siracusa per aver organizzato una serata danzante senza le previste prescrizioni dell’autorità di Pubblica sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica.

L’attività del personale della squadra amministrativa ha fatto emergere che il titolare del locale non è nuovo a serate simili, poiché sui social network sono state trovate delle locandine che pubblicizzavano gli eventi musicali e/o danzanti.

Il Dirigente della Divisione Amministrativa ricorda che: “Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti… che l'Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”, prescrizioni fondamentali a tutela dell’incolumità pubblica.

Inoltre, è obbligatoria una “perizia fonometrica” finalizzata a stabilire il volume massimo della musica all'interno del locale e il suo “impatto” verso l'esterno; a questo si aggiunga l’apposita richiesta autorizzativa (sia se trattasi di evento/spettacolo a carattere temporaneo e/o permanente) al Comune, pena l’emissione di sanzioni amministrative e/o penali.