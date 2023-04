Noto, cliente aggredisce il titolare di un negozio: denunciato dalla Polizia

Nella giornata di giovedì, agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un giovane di 30 anni per furto, lesioni personali dolose, minacce e danneggiamento. In particolare, la mattina del 18 marzo scorso, il giovane si presentava in un esercizio commerciale con un pc portatile guasto. Dopo averlo sommariamente visionato, il titolare comunicava che il pc necessitava della sostituzione dell’hard disk per un importo di circa 100 euro. Il giovane cliente, senza alcuna plausibile motivazione, iniziava ad inveire nei confronti del proprietario con parole scurrili, tanto che il gestore lo accompagnava fuori.

Il giovane lo percuoteva violentemente con un pugno in testa e, afferratolo per il maglione, lo trascinava fuori dal negozio. Il malcapitato riusciva, tuttavia, a divincolarsi ed a chiudersi all’interno dell’esercizio. Il 30enne provocava, inoltre, la rottura del vetro di ingresso nel tentativo di rientrare nell’esercizio commerciale. Successivamente l’aggressore si recava nuovamente nel laboratorio minacciando la cognata del gestore e, da come risulta dalle immagini estrapolate dalla videosorveglianza, portando via alcune sigarette elettroniche dal mobiletto ove erano esposte.