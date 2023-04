Floridia, camion si ribalta sul Ponte Diddino: il conducente resta illeso

Un incidente che avrebbe potuto avere più tragiche conseguenze si è verificato a Floriidia. Un camion dopo avere superato il camposanto, si è ribaltato all'altezza del Ponte Diddino. Per il conducente si è temuto il peggio, ma l'autotrasportatore è rimasto illeso, riuscendo ad uscire con le proprie gambe dalla cabina. Restano da accertare le cause che hanno provocato l'incidente autonomo. Per rimuovere l'automezzo finito in aperta campagna è stato necessario l'utilizzo di una gru.