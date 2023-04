Gallarate, 17enne rapinato fuori da scuola: arrestati 4 minorenni

Quattro minorenni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano, con accuse a vario titolo per rapina e lesioni aggravate, per aver aggredito e picchiato nel settembre scorso un 17 enne fuori da scuola a Gallarate. Accerchiato mentre rientrava a casa, secondo le indagini, il ragazzo è stato preso a calci e pugni riportando fratture e traumi anche al volto, e poi rapinato del denaro che aveva in tasca. Nei confronti degli aggressori il questore di Varese, Michele Morelli, ha anche emesso un Daspo cosiddetto "fuori contesto", cioè che impedirà loro di partecipare per un anno a qualsiasi manifestazione sportiva, per la loro "spiccata violenza, gli specifici precedenti di polizia e l'inclinazione a delinquere".