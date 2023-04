Vittoria, nuova illuminazione pubblica con luci a led

Iniziati i lavori per la creazione e installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nella città di Vittoria. I primi interventi in periferia, in via Gentileschi e in contrada Serra Roveto. Poi, pian piano, ci si sposterà verso le altre zone urbane. Anche perché il piano è poderoso prevedendo la sostituzione di 12.000 punti luce tutti caratterizzati da illuminazione a led e quindi votati al risparmio. Lo comunica l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Abbiamo, intanto, raggiunto – sottolinea – l’obiettivo del risparmio energetico e lo abbiamo fatto grazie alla convenzione stipulata con la Consip. Questa è la risposta dell’amministrazione Aiello al fatto di avere trovato una città distrutta, abbandonata, degradata sotto ogni punto di vista, soprattutto dopo essere rimasta vittima dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. La Giunta Aiello si è dunque presa carico della ricostruzione e siamo certi che, alla fine, otterremo buoni risultati. Come in questo caso. Perché a noi interessano le risposte sul campo, i fatti. E non certo le polemiche. Le chiacchiere le lasciamo ad altri. Consentitemi di ringraziare i tecnici e la dirigenza dell’assessorato ai Lavori pubblici che mi onoro di rappresentare ma anche la Cuc con cui, guidati dal sindaco Francesco Aiello, stiamo andando avanti ed essendo anche conseguenti rispetto agli annunci che avevamo fatto. Il rinnovo completo dell’impianto di pubblica illuminazione è un segnale importante anche rispetto alle condizioni in cui abbiamo trovato l’intera città: parecchi quartieri erano al buio e l’impianto di pubblica illuminazione risultava completamente carente. Quindi, con i tecnici, è stato possibile constatare che cosa andava veramente ricostruito e, tra l’altro, garantire quel senso di sicurezza che, ovviamente, nelle zone al buio mancava. Oggi, dunque, la città di Vittoria potrà tranquillamente vantarsi di potere contare su un impianto di pubblica illuminazione ad efficientamento energetico cioè con un consumo bassissimo. E nel periodo storico del caro energia questo assume un senso specifico e speciale a vantaggio di tutta la cittadinanza”.