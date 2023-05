Giochi all'aperto: divertimento per tutte le stagioni

Negli ultimi anni la tecnologia ha rivoluzionato le vite di tutti noi, e ogni aspetto dell'esistenza è condizionato dall'utilizzo di supporti digitali di vario genere. Tutto questo ha portato dei grandi vantaggi, certo, ma alcune volte invece ha finito con il privarci del piacere di attività più semplici e decisamente più salubri.

Pensiamo, ad esempio, al modo di trascorrere le ore di svago da parte dei bambini, che con la rivoluzione digitale hanno iniziato ad uscire sempre meno all'aria aperta, e a scegliere invece le console e i dispositivi connessi ad internet, per impiegare il loro tempo. Tutto questo, naturalmente, è andato a discapito di tutte quelle attività che si svolgono all'esterno, e che per le generazioni passate rappresentavano un divertimento unico e senza pari.

Certo, per i cosiddetti "nativi digitali" prendere confidenza con le nuove tecnologie è fondamentale, ma è sempre meglio che insieme a queste attività, ne vengano associate anche altre che prevedano la permanenza dei più piccoli all'aria aperta, con tutti i vantaggi che questo comporta, sia a livello fisico che emotivo.

Giocare all'aperto rimane sempre l'opzione migliore, per il benessere dei bimbi, a tutte le età e in tutte le stagioni. I benefici del contatto con la natura sono infiniti, a cominciare dall'assorbimento diretto della vitamina D, che deriva dall'esposizione ai raggi solari, e che è fondamentale per lo sviluppo delle ossa e per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Per non parlare, poi, degli effetti positivi che derivano dall'interazione con gli altri bambini, essenziale per la formazione del carattere e della personalità dei più piccoli, che hanno così modo di sperimentare sentimenti e sensazioni nuove.

Ma è possibile offrire ai più piccoli la possibilità di giocare all'aperto con qualcosa che abbia a che fare con le nuove tecnologie, e risulti essere sempre divertente e interessante? In effetti sì, è possibile, basta semplicemente avere una moto elettrica per bambini, ma una qualunque, una motocicletta BabyCar, naturalmente, non un semplice giocattolo ma un mezzo di trasporto davvero da grandi, con accessori super tecnologici estremamente accattivanti.

Oltre ad essere bellissime e super colorate, tutte le moto BabyCar sono dotate di porta usb per poter inserire un lettore Mp3 e ascoltare la musica, e di un ingresso per la micro card sd, per rendere l'esperienza di guida ancora più divertente e piacevole. Ce n'è davvero per tutti i gusti, dalle moto da strada, dotate di bauletti laterali e portaoggetti posteriore, fino alle super sportive moto da cross. E per i piccoli piloti in erba, BabyCar propone anche alcuni dei modelli che hanno fatto la storia del motociclismo, per sentirsi dei veri biker e trascorrere tante ore di sano divertimento all'aria aperta.

La moto elettrica è davvero un gioco che non stanca mai, perfetto per tutte le stagioni.