Morto il senatore Augello: diede un nome ai morti delle stragi dimenticate di Acate

Se i morti delle stragi “dimenticate” compiute dagli americani tra Acate, Santo Pietro e Caltagirone nel luglio del 1943 hanno avuto un cippo alla memoria il merito è anche del senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello, deceduto oggi all’età di 62 anni. Membro del Copasir e della Commissione Finanze in Senato, il parlamentare ha combattuto fino a quando ha potuto con una grave malattia. I militari della 45ª Divisione di Fanteria dell’esercito americano fucilarono 70 italiani e 4 tedeschi prigionieri, i cui nomi e il luogo di sepoltura è stato ignoto per anni. Il lungo e minuzioso lavoro di ricerca, contenuto nel libro “Uccidi gli italiani”, permise ad Augello di riconsegnare alla memoria collettiva quei nomi: dai più giovani al più anziano che aveva quarantotto anni, tutti soldati di truppa. Augello individuò tra i morti della battaglia per l’aeroporto di Biscari anche Luz Long, la medaglia d'argento nel salto in lungo ai Giochi olimpici di Berlino 1936, richiamato alle armi come ufficiale della Luftwaffe e spedito in prima linea, a espiare la colpa per quello smacco mai dimenticato, commesso ai danni della “sacra” immagine del regime.

Con Augello hanno intensamente collaborato gli studiosi Stefano Pepi e Domenico Anfora , autori del saggio “Obiettivo Biscari”, che ricostruisce le tragiche giornate dal 9 al 14 luglio 1943, dalla battaglia sul Ponte Dirillo all’Aeroporto 504.

Nella foto, il senatore Andrea Augello (terzo da sinistra) il giorno della presentazione al Castello di Acate di “Uccidi gli italiani”.