Cambiamento climatico: appello del progetto Kassandra ai candidati a sindaco della Sicilia

Lettera aperta per la creazione di un Assessorato al Cambiamento climatico da parte degli architetti Mark Cannata e Antonio Stornello, fondatori del progetto Kassandra.

Le prossime elezioni amministrative in Sicilia rappresentano un punto di svolta che segnerà le politiche di gestione e sviluppo del territorio nei prossimi cinque anni, in un momento storico in cui non è più rinviabile il tema degli effetti del cambiamento climatico sulle nostre città e sui nostri equilibri socio-economici. Non possiamo più parlare di questo come di un problema del futuro: le conseguenze sono già in atto e in pochi anni diventeranno irrimediabili se anche le istituzioni locali non usciranno dall’attuale situazione di paralisi per assumere questo tema come prioritario tra quelli che rappresentano un rischio per la popolazione.

Come fondatori del progetto Kassandra – strumento per la pianificazione urbana e la gestione delle risorse che abbiamo progettato proprio per aiutare le istituzioni e i professionisti della progettazione a far fronte agli effetti del cambiamento climatico -, vi proponiamo di dare subito un forte segnale nella direzione di un’assunzione di responsabilità, prevedendo nei vostri programmi elettorali la creazione di un Assessorato al Cambiamento Climatico, che coinvolga direttamente anche la Protezione civile.

La nostra proposta - concludono Cannata e Stornello - nasce dal fatto che in questi anni sono nati Ministeri e Assessorati a cui è stato dato il compito di occuparsi in modo vago, generico, ma soprattutto a livello di ordinaria amministrazione dell’Ambiente o della Transizione ecologica.