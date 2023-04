Un uomo di 60 anni è caduto, per cause ancora da chiarire, da un'altezza di circa tre metri riportando un grave trauma. L'incidente si è verificato in contrada Piombo. I primi soccorsi sono sgtati portati da personale del 118 ma, vista la gravità dei traumi, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Indagini dei carabinieri.