Comune di Avola, patto di amicizia con la città maltese di Sejtun

Sarà stipulato sabato 29 aprile, alle 9,30 in Municipio il patto di amicizia tra i Comuni di Avola e Sejtun (Malta) nell’ambito del progetto “Europe for citizens”, che si protrarrà fino all’1 maggio. Un incontro preliminare che vedrà la presenza dei sindaci Rossana Cannata e Maria Dolores Abela e che servirà a formalizzare nei prossimi mesi un gemellaggio tra i due comuni. “Crediamo fortemente nei legami culturali fra le città e nelle aspirazioni comuni di crescita economica, sociale e culturale – le parole del sindaco Rossana Cannata –. L’associazione Usamborgia si è impegnata in prima linea per rendere questo progetto possibile, sicuri che dalla cooperazione e dalla condivisione di idee democratiche e di pace, la nostra comunità non possa che trarne vantaggi. Si discuterà delle somiglianze e differenze fra le due città, di cittadinanza attiva, di produzioni e prodotti locali con particolare attenzione all’olio d’oliva, di cui il comune maltese è importante produttore”. Le due città, oltre a incrementare e sviluppare i contatti istituzionali (e tra associazioni) e le relazioni culturali, si daranno reciproca assistenza e cooperazione allo sviluppo, nel campo dell’educazione e a favore della democrazia, rafforzeranno le relazioni turistiche ed economiche e scambieranno esperienze nello sviluppo dei contatti tra associazioni sociali culturali, sportive ed economiche delle due città