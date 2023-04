Modica, Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti chiudono la stagione di prosa al Teatro Garibaldi

Saranno Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere i protagonisti della brillante commedia “Bloccati dalla neve”, a chiudere la stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica martedì 2 e mercoledì 3 maggio alle ore 21.00. Uno spettacolo molto divertente che analizza la convivenza tra le persone in situazioni particolari, in condizione di coabitazione forzata, al limite delle necessità, e che richiama gli eventi recenti della nostra storia. Il testo infatti è stato scritto durante il lockdown del 2020 da Peter Quilter, autore delle commedie di successo "Glorious!" e "End of the Rainbow". In “Bloccati dalla neve” due personaggi molto diversi tra loro, per carattere e per modo di concepire il mondo e la vita, si ritrovano costretti a vivere insieme....

Lo spettacolo “Bloccati dalla neve” di Peter Quilter, regia di Enrico Maria Lamanna, traduzione e adattamento a cura di Enrico Maria Lamanna e Marioletta Bideri, sarà in scena al Teatro Garibaldi il 2 e 3 maggio alle ore 21.00. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare a 0932/946991.