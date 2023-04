Polstrada Catania, intensificati i servizi lungo le arterie della provincia

La Polizia Stradale di Catania ha intensificato i servizi nelle strade della provincia, potenziando la vigilanza sulla Tangenziale di Catania e sulle principali arterie stradali. Oltre alle pattuglie costantemente presenti sul territorio, sono stati effettuati servizi con l’autovelox e per l’uso non corretto dei telefonini alla guida. Nel corso delle attività sono state rilevate 104 violazioni ai limiti di velocità e contravvenzionate 20 persone per l’uso dei telefonini alla guida. Sono state inoltre accertate numerose ulteriori violazioni del codice della strada, tra le quali la mancanza di copertura assicurativa che è stata accertata per ben 30 conducenti. La predisposizione dei servizi proseguirà nel weekend e per l’imminente festività del 1’ maggio.