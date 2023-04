Avola, progetto per realizzare una palestra alla scuola Vittorini e un’area fitness

“La scuola e i giovani al centro della mia amministrazione, perché sono loro i protagonisti del futuro di questa città. E io, noi, vogliamo mettere i nostri ragazzi e i più piccoli in condizione di crescere attraverso gli strumenti che diamo loro a disposizione. Adesso tocca alla scuola Vittorini, dove abbiamo verificato la progettazione che porterà alla realizzazione di una palestra interna nuova e di un’intera area esterna fitness con campi”. Lo annuncia il sindaco di Avola, Rossana Cannata, che vuole così portare avanti la programmazione Pnrr con importanti interventi che riqualificheranno e innoveranno edifici scolastici e zone limitrofe della città. “I campi saranno utilizzati per basket, pista d’atletica, lancio del peso, padel e altro – conclude il sindaco - e potranno beneficiarne non solo gli alunni ma anche le realtà sportive e tutti i ragazzi del quartiere, oltre che ospitare iniziative all’insegna dell’aggregazione e del benessere sociale”.