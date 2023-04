Lunedì 1 maggio anche Caltagirone celebrerà la Festa del Lavoro. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con Cgil, Cisl, Uil, Anteas e Associazione Asacom. Appuntamento in piazza Municipio, a partire dalle 18, con I Sunaturi band, Speed of Sound (Coldplay tribute) e Blues Sugar band (Zucchero tribute show). Dj Set Francesco Sortino e Francesco Giannone. Presenta Molly Narciso.