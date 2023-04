Avola, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 41enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno eseguito un’ordinanza della misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, reo di maltrattamenti ai danni dei propri familiari, estorsione e minacce. L’uomo poneva in essere condotte vessatorie nei confronti della madre, con continue pretese di denaro che spesso sfociavano in vere e proprie estorsioni. A seguito di ciò, la madre veniva ospitata dalla figlia in un’altra abitazione al fine di tutelarsi dalle insistenti pretese di denaro del figlio; ciò comportava nei giorni successivi una reazione violenta dell’uomo che, più volte al giorno e con fare aggressivo, si presentava a casa della sorella bussando con veemenza alla porta di casa, tentando di entrare forzando le tapparelle dell’abitazione generando nell’intero nucleo familiare della sorella, tra cui un minore di anni cinque ed un’anziana donna di novantadue anni, un perdurante stato di angoscia e timore per la propria incolumità.