"Zibibbo è Pantelleria": evento dedicato alla vite e alla vita sull'isola

Il comune di Pantelleria lancia l'evento "Zibibbo è Pantelleria", una full immersion di tre giorni, dal 5 al 7 maggio prossimi, dedicati alla vite e alla vita sull'isola mediterranea. Lo Zibibbo è il vino principe di Pantelleria da secoli se non da millenni. Alcune vicissitudini legate al nuovo disciplinare di produzione della Doc, la situazione produttiva dell'isola, la diminuzione delle produzioni, il prezzo basso dell'uva, la tutela dell'alberello basso quale patrimonio Unesco insieme al giardino pantesco e ai muretti a secco, il rapporto e il legame da migliorare fra maree terra, lo sviluppo di un turismo escursionistico, il lavoro dei giovani, la nascita e lo sviluppo di imprese agricole a conduzione giovanile, il recupero di vigne e terreni abbandonati, i problemi legati al clima e alla siccità, la valorizzazione dei dammusi con tanti villeggianti noti che aiutano l'economia dell'isola, lo sviluppo di prodotti agricoli per l'alimentazione come capperi, olive, olio evo, erbe officinali e aromatiche, sono tutti temi che si dibatteranno nella sala del Comune.