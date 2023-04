Pd, ex assessori: il caso Chinnici è un brutto segnale per lotta alla mafia

"Quello di Caterina Chinnici non èsolo un ordinario 'tradimento', un semplice 'cambio di casacca'.È, al tempo stesso, un segnale impattante sul fronte della lottaalla mafia ed un colpo gravissimo ad una idea della politica edella etica pubblica che richiede una riflessione ed unarisposta severa da parte di tutte le forze progressiste eantimafiose". Lo dicono Fabio Giambrone (nella foto), consigliere comunale PD ed exsenatore della Repubblica e gli ex assessori comunali di PalermoGiovanna Marano, Sergio Marino e Paolo Petralia Camassa."Domani celebreremo ancora una volta, come ogni anno,l'assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi da uomini di mafia al servizio di un disegno politico mafiosovolto a scoraggiare e sconfiggere gli uomini migliori di quellastagione,come per Rocco Chinnici, Gaetano Costa, PiersantiMattarella - aggiungono -Caterina Chinnici, con l'opportunisticadecisione di ripararsi all'ombra di un'area politica, lancia unsegnale di smobilitazione preoccupante che deve essere valutatocon grande attenzione.Il gruppo dirigente del Pd siciliano e di Palermo non potràaccontentarsi di commentare un fatto che è gravissimo edestabilizzante, non solo di un partito e della sua gloriosastoria, ma dell'insieme del movimento antimafia"."Il tema del contrasto alla mafia - proseguono - sembra esserecatalogato alla riflessione storica piuttosto che all'azionepolitica, e di questo devono discutere il gruppo dirigente delPd, i suoi iscritti, insieme a tutta l'area dei progressisti edel mondo dell'associazionismo antimafia. Il gruppo dirigentedel Pd, il suoi massimi rappresentanti regionali e provincialisono naturalmente responsabili di avere facilitato questa nuovanormalità"."Un contrasto credibile alla mafia e al suo contesto -concludono - è condizione preliminare e necessaria per ilrispetto e la promozione dei diritti di libertà e di eguaglianzadei cittadini che dovrebbe essere la missione del Partitodemocratico in Sicilia e nell'intero Paese. Certo, ci si puòsempre rifugiare al caldo delle rassicurazioni correntizie, maforse Palermo e la Sicilia hanno bisogno di altro di ben altro.Rifletta su questo Elly Schlein, perché questo tema non è maistato solo siciliano".