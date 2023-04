Ragusa, si sposta in Prefettura la vertenza Ragusana Operai Sangiorgio

La vertenza dei lavoratori della Ragusana Operai Sangiorgio, è stata oggetto di un incontro in Prefettura a Ragusa su richiesta di Filt e Cgil Ragusa, Cub e Cub trasporti Ragusa.

Nell’agenda dei lavori l’adeguamento salariale non riconosciuto al momento dell’ultimo cambio appalto presso il cantiere Versalis S.P.A.

In merito alla richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali di fatto la Ragusana Operai Sangiorgio non ha avanzato al tavolo nessuna proposta di tipo economico, motivo per il quale non si riscontra al momento la volontà da parte aziendale di risolvere la questione.

Al tavolo, presieduto dal Capo Ufficio di Gabinetto, hanno partecipato: i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria che hanno promosso l’incontro; il presidente e il legale della Ragusana Operai San Giorgio; i Responsabili della società committente Versalis S.P.A., azienda presso la quale i lavoratori prestano la loro opera; il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, presso il cui ufficio in questi anni si sono svolti numerosi incontri che non hanno mai portato a un intesa tra le parti.

La richiesta delle organizzazioni sindacali, oggetto di un lungo e articolato dibattito, l’adeguamento salariale tra il CCNL Merci e Logistica, applicato dalle precedenti società appaltanti che prestavano il servizio di pulizia industriale/facchinaggio presso lo stabilimento Versalis Ragusa, e il CCNL Pulizie/Multiservizi applicato dall’attuale società appaltante, la Ragusana Operai Sangiorgio; cambio contratto che ha determinato una perdita salariale per i lavoratori stimata in circa 250 euro al mese.

“Riteniamo positivo l’incontro svolto in Prefettura - commentano i sindacalisti - apprendiamo che dopo l’ultima proroga del contratto, con scadenza giugno 2023, è in corso il nuovo bando di gara per l’aggiudicazione del nuovo appalto. A tal proposito abbiamo ribadito in tale sede la nostra posizione: di fatto il tema riguarda anche i criteri di aggiudicazione degli appalti, che quando vengono affidati secondo la logica del massimo ribasso economico a farne le spese è sempre la parte debole, ovvero quella dei lavoratori.

Dopo aver capito chi sarà il soggetto aggiudicatario, quali saranno stati i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e con quali margini si potrà dare risposta alle nostre richieste, ci siamo dati appuntamento presso la Direzione territoriale del lavoro, che si è fatta da promotore per facilitare un’intesa tra le parti. Un ringraziamento alla Prefettura di Ragusa per l’attenzione rivolta alle tematiche del lavoro del territorio.”