Primo Maggio, a Siracusa intensificati controlli dell'Arma

Anche nel ponte del primo maggio la sicurezza è un punto imprescindibile nell’agenda dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, che, in vista dell’elevato afflusso di persone, tra residenti e turisti, nei d’intrattenimento delle città e nelle località balneari hanno previsto una intensificazione dei controlli nel territorio provinciale.

E’ stato pianificato un incremento delle pattuglie nelle zone di maggiore aggregazione e in quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica con l’intensificazione dei controlli su strada, in particolare, sulle principale arterie di collegamento.

Per una festa del lavoro all’insegna della serenità per chi resta in città, ma anche per chi parte, i Carabinieri auspicano la collaborazione dei cittadini raccomandando l’utilizzo dei sistemi di allarme/antintrusione, la riservatezza sulle piattaforme social in merito ai propri spostamenti, la segnalazione di ogni evento sospetto.