Elezioni a Catania, Italia Viva sceglie la neutralità: non sosterrà alcun candidato

"Respingiamo le ipotesi, o per meglio dire le congetture, di alcune testate giornalistiche, che vedrebbero Italia Viva sostenere la coalizione di centrodestra". E' quanto si legge nella nota di Agorà degli iscritti di Italia Viva Catania. "Italia Viva, a Catania, ha deciso di non sostenere alcun candidato sindaco o consigliere comunale ed è stata lasciata agli iscritti la libertà di sostenere il candidato che ritenessero più opportuno. Le dichiarazioni degli iscritti sono da considerarsi personali e non rappresentanti in alcun modo la posizione ufficiale del partito che, ci teniamo a precisare, risulta di assoluta neutralità".