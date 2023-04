Ucraina, a Uman 23 morti, 6 di loro sono bambini:Droni ucraini colpiscono Sebastopoli

Il ministero degli Interni ucraino ha annunciato il completamento dell'operazione di ricerca e soccorso a Uman. "A seguito dell'attacco russo al palazzo, 23 persone sono morte: 22 estratte (decedute) da sotto le macerie, un'altra persona è morta in ospedale.

Tra i morti ci sono sei bambini: tre maschi (di un anno e mezzo, 16 e 17 anni) e tre femmine (8, 11 e 14 anni)", ha riferito il ministero su Telegram, sottolineando che tutti i corpi sono stati identificati. "Soccorritori, poliziotti e volontari sono riusciti a salvare 17 persone dalle macerie". Inoltre, "nove persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco".

"Le mie sincere condoglianze ai parenti dei defunti. Puniremo questo male. Non gli permetteremo di crescere. Sicuramente ci rialzeremo e vinceremo", ha commentato il ministro, Igor Klymenko.

E' realistica la possibilità che l'attacco missilistico russo su Uman fosse un tentativo di intercettare le unità di riserva e le forniture militari

ucraine. Lo sostiene il ministero della Difesa britannico su Twitter nel suo consueto aggiornamento basato su rapporti d'intelligence. Il ministero della Difesa ha dichiarato che Mosca ha lanciato "la prima grande ondata di attacchi con missili da crociera contro l'Ucraina dall'inizio di marzo 2023". I bombardamenti fatti da Mosca mostrano un cambio di tattica da parte della Russia, dopo i raid massicci con cui prese di mira le

infrastrutture energetiche ucraine durante l'inverno.

E un tank di carburante è andato in fiamme nella città di Sebastopoli, in Crimea a seguito di un probabile attacco di drone ieri notte. Lo ha reso noto il governatore della provincia annessa alla Russia, Mikhail Razvozhayev, secondo il quale le fiamme si sono estese a un'area di 1.000 metri quadrati. Sui social sono iniziate a circolare foto e video di quello che sembra essere l'intero deposito petrolifero in fiamme e di un'enorme nuvola nera di fumo sopra la città. L'incendio non rappresenta un rischio per le strutture civili della città sul Mar Nero poiché ha interessato solo i locali del porto, ha precisato poi il portavoce di Razvozhayev. Il governatore di Sebastopoli ha poi detto che nessuno è rimasto ferito nell'incidente e non è prevista nemmeno l'evacuazione dei residenti dei quartieri adiacenti. Ben 18 squadre antincendio stanno attualmente lavorando per spegnere l'incendio.

"Nella città di Sebastopoli, il 29 aprile, ha avuto luogo un'esplosione che è la punizione di Dio, in particolare per i civili uccisi a Uman, tra i quali ci sono cinque bambini. Questa punizione sarà di lunga durata". Questo il commento di Andriy Yusov, portavoce dell'intelligence del

ministero della Difesa dell'Ucraina. "Si consiglia a tutti i residenti della Crimea temporaneamente occupata di non trovarsi vicino alle strutture militari nel prossimo futuro", ha aggiunto. Il funzionario ha riferito che l'esplosione ha distrutto più di 10 serbatoi di prodotti petroliferi destinati alla flotta russa nel Mar Nero.