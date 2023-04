Ragusa, 2 motociclisti finiscono in una cava: soccorsi dai Vigili del fuoco

Sono stati salvati dai Vigili del fuoco che li hanno recuperati nella Cava della Misericordia a Ragusa. Protagonisti dell'avventura, per fortuna a lieto fine, due motociclisti che sarebbero caduti e non sarebbero più riusciti a risalire. Grazie alla chiamata di emergenza al 112 è intervenuto un elicottero dei Vigili del fuoco che li ha recuperati portandoli in salvo. I due motociclisti sono stati trasportati in ospedale da un'ambulanza del 118 per essere medicati.