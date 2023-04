Nascondevano in casa 23 chili di droga: 2 arresti a Taranto

Oltre 23 chilogrammi di stupefacenti, tra marijuana e hascisc, sono stata sequestrati dalla polizia a Taranto al termine di controlli in un'abitazione e nello scantinato connesso.

Due uomini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'operazione è arrivata al termine di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile che ha capito che nell'abitazione dell'uomo si svolgeva attività di spaccio. Hanno quindi deciso di fare un controllo. Appena entrati nell'appartamento hanno avvertito un forte odore di marijuana e a seguito dell'ispezione hanno scoperto e sequestrato diversi grammi della sostanza e arnesi per i confezionamento. Proseguendo i controlli nello scantinato hanno scoperto e sequestrato 17 chilogrammi di hascisc e 6 chilogrammi di marijuana. Il 46 enne che abita nell'appartamento è stato arrestato così come un altro uomo, da lui indicato come il vero proprietario dello stupefacente e che già si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico nella sua abitazione.