Siracusa, Fanfara dell'Aeronautica: esibizione da applausi al Teatro Comunale

La fanfara del Comando Scuole A.M. / 3ª Regione Aerea su invito del Comando Aeroporto di Sigonella, del 41° Stormo AS e del Distaccamento Aeronautico di Siracusa si esibita nel Teatro Massimo Comunale di Siracusa alla presenza delle massime autorità e civili e militari della provincia e di tantissimi cittadini.

Lo speaker del Distaccamento Aeronautico Siracusa, il Luogotenente Vicenzo Ragusa ha introdotto la serata che, sotto la magistrale direzione del 1° Luogotenente Nicola Cotugno, ha fatto risuonare le note di famose melodie che hanno emozionato tutti gli ospiti.

La serata si è aperta con il benvenuto agli intervenuti da parte del Colonnello Pilota Emanuele Di Francesco, Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella, seguito dai saluti del sindaco Francesco Italia.

Il primo brano presentato è stato il “Leonardo” O. M. Schwarz e poi, in successione, l’intermezzo della “Cavalleria Rusticana”, la sinfonia della “Norma”, una selezione delle sinfonie di Ennio Morricone, per continuare con “il Postino” e “West Side Story”.

Prima del brano conclusivo hanno preso la parola il Tenente Colonnello Roberto Tabaroni, Comandante del Distaccamento Aeronautico Siracusa e il Generale Brigata Aerea Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole A.M. /3ª Regione Aerea che hanno ringraziato gli intervenuti e il Prefetto Giusi Scaduto che, dopo i saluti di rito, ha ringraziato l’Aeronautica Militare che contribuisce, oltre alla difesa della Patria e della Pace, con tante importanti azioni, non note a tanti, di collaborazione nelle emergenze che accadono quotidianamente nel territorio. In particolare, ha ricordato un recente evento in cui si è distinto il personale dell’Aeronautica Militare che ha avuto la capacità di organizzare degli aiuti logistici, in un brevissimo tempo, a dei piccoli migranti trasportati nella provincia di Siracusa da Lampedusa.

Il concerto si è concluso con “il Canto degli Italiani” che è stato accompagnato da una gradita sorpresa: infatti in quest’ultimo brano si è esibita la Mezzosoprano Salvina Maesano che ha colto lunghi e calorosi applausi.