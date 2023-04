Siracusa, incontro con l'assessore regionale Nuccia Albano sulle Politiche sociali

Si è tenuto stamattina, presso la sala convegni della Fondazione Sant’Angela Merici, un incontro promosso dal Forum delle Associazioni Familiari della provncia di Siracusa con l’assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nunzia Albano.

Ha introdotto il presidente provinciale Salvo Sorbello (nella foto insieme a Nuccia Albano) che è anche consulente per queste materie dell’assessorato regionale, e che ha rimarcato come sia indispensabile costruire una proposta politica basata su progetti di vita incentrati non sull’io ma sul noi.

Erano presenti anche la garante regionale delle persone con disabilità Carmela Tata che ha sottolineato la necessità di rendere più agevole e capillare il riconoscimento dei progetti di vita previsti dall’art. 14 della legge 328 e Massimo Primavera, del direttivo regionale del Forum Famiglie.

Lisa Rubino, presidente del CoProDis (Coordinamento provinciale per la Disabilità), ha espresso la sua soddisfazione per il momento di approfondimento, esprimendo piena fiducia che la presenza di due figure siracusane come la garante Tata e il consulente Sorbello potrà portare a risultati concreti per tutte le disabilità, nessuna esclusa.

Sono poi intervenuti i rappresentanti di altre associazioni del territorio, che hanno toccato i temi della denatalità, del Dopo di Noi, delle lungaggini burocratiche per il riconoscimento di diritti sacrosanti.

L’assessore Albano ha garantito il pieno interessamento del suo assessorato per cercare di risolvere situazioni problematiche, le cui origini risalgono a parecchi anni addietro e che mettono a rischio anche i fondi già attribuiti alla nostra regione.