L’istituto di istruzione superiore “Fermi-Eredia”di Catania alla “Mediterraria – Expò Bio & Excellences”

L’istituto di istruzione superiore “Fermi-Eredia” presente con una propria delegazione alla terza edizione “Mediterraria – Expò Bio & Excellences” presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Nel salone dedicato alla cultura mediterranea dell’agroalimentare e del biologico, al turismo enogastronomico siciliano e alle produzioni di eccellenza l’I.I.S. Fermi-Eredia ha partecipato con due stand dell’indirizzo di studio Agrario e Alberghiero. Studenti in primo piano sotto la supervisione dei docenti Giovanni Vecchio, Carla Fichera, Giuseppe Macauda, Carmelo Pappalardo, Giuseppe Rapisarda, Massimo Torrisi, Lucia Fronterrè e Gisella La Rocca.

“La presenza di moltissime aziende ed esperti internazionali del settore biologico e agroalimentare rappresenta un’ottima vetrina per il nostro istituto ed i nostri studenti che così possono mostrare tutte le loro potenzialità - ha dichiarato la dirigente Maria Giuseppa Lo Bianco- siamo sempre attenti a tutte le opportunità e risorse che la cultura mediterranea mette a disposizione. Questa scuola investe da sempre energie e risorse per puntare sul futuro dei propri studenti. Essere qui a “Mediterraria 2023”, fianco a fianco con esperti e specialisti e alla presenza di migliaia di visitatori nazionali e internazionali, è un grande onore e contemporaneamente un enorme riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per tutte le potenzialità e le eccellenze che il “E.Fermi-F.Eredia” sa offrire”.