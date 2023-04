Lutto ad Avola, è morto l'ex sindaco ed ex senatore Iano Burgaretta

E' morto l'ex sindaco di Avola ed ex senatore Iano Buargaretta. Aveva 90 anni. Ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 1976 al '92, con la Dc. "Come amico di sempre mi associo al dolore della famiglia e per conto della DC esprimo sentite condoglianze per la morte del senatore Sebastiano Burgaretta, espressione piena dei principi democratici. È stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia Cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica. Un grande uomo e un grande politico, ha scritto un pagina importante e genuina della storia politica siciliana e della Democrazia Cristiana, operando sempre con passione, lealtà e coerenza. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze dalla DC”. Lo dichiara il commissario regionale della DC, Totò Cuffaro.

Avola, la città natale di Burgaretta, è in lutto , per un personaggio politico che ha dato tanto alla Sicilia. La sua carriera prende il volo al fianco dell'ex presidente della Regione Santi Nicita, che lo candidò per la prima volta all'Ars con grande successo. Poi con lo scioglimento della Democrazia cristiana, aveva aderito a Forza Italia. Chi lo ha conosciuto ha detto che era un 'saggio', una persona di grande esperienza.

Dal 1971 al 1976 è stato Assessore ai lavori pubblici del comune di Avola, mentre dal 1976 al 1992 è stato Sindaco di Avola con la Democrazia Cristiana.

È stato deputato regionale all'Ars ininterrottamente dal 1986 al 2006, dapprima con la DC, poi con il CCD e infine con l'UDC. Ha inoltre ricoperto la carica di Assessore Regionale agli Enti locali della Regione Siciliana nella Giunta Provenzano di centro-destra (1996-1998).

Alle elezioni politiche del 2001 è candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Avola con Democrazia Europea, risultando il primo dei non eletti

Alle elezioni politiche del 2008 è ricandidato al Senato della Repubblica, in regione Sicilia, nelle liste dell'Unione di Centro, risultando tuttavia il secondo dei non eletti.

Nel frattempo lascia l'UDC e aderisce al Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo.

Il 6 ottobre 2009, in seguito alle dimissioni di Salvatore Cintola (in quanto eletto deputato all'ARS), gli subentra e viene eletto senatore della XVI Legislatura. Aderisce alla componente del Movimento per le Autonomie del Gruppo misto.

Il 13 dicembre 2010, in dissenso dall'MpA, vota la fiducia al governo Berlusconi, pertanto viene espulso dal partito; 28 dicembre 2010 aderisce al Popolo della Libertà.

“Esprimo profondo cordoglio ai familiari del senatore Iano Burgaretta per la sua scomparsa. E’ stato uno dei personaggi politici della provincia di Siracusa più illuminati e sempre al servizio delle Istituzioni e dei cittadini. Nel ruolo di parlamentare regionale, di assessore e di senatore della Repubblica, è stato un punto di riferimento della zona sud della provincia di Siracusa e della sua Avola, dove è stato per lunghi anni sindaco. Anche le nuove generazioni perdono un grande punto di riferimento”. Così il parlamentare all’Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso alla notizia del decesso dell’ex senatore avolese.