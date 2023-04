Pd, Barbagallo: "Sbagliato candidare Chinnici alle regionali? Ma era la scelta migliore"

"Risposta alla Chinnici sul suo passaggio a Forza Italia? Abbiamo ostentato la nostra amarezza, il solito cambio di casacca di cui la politica è piena. Se è stato un errore candidarla alla presidenza della Regione Siciliana? Con il senno del poi sì, ma la politica si fa nelle contingenze delle scelte, in quel momento era la scelta migliore". Così il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di commemorazione, a Palermo, in via Li Muli, in occasione del 41esimo anniversario dall'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Barbagallo ha parlato di Caterina Chinnici, ex candidata alla presidenza della Regione Siciliana del Pd che nei giorni scorsi ha lasciato il partito ed è passata a Forza Italia.